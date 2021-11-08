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Forza Horizon 5 istatistikleri altüst etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5'in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Microsoft'un en çok tercih edilen yarış oyunları arasında olan Forza Horizon serisinin 5. oyununun ilk incelemesi geçtiğimiz günlerde resmen yayınlanmıştı. 2021 yılının en yüksek not ortalamasına sahip yapımı olmayı başaran oyun, daha çıkmadan yaklaşık 1 milyon oyuncuya ulaştı. Peki; Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak? Forza Horizon 5'in TÜrkiye fiyatı ne olacak ve sistem gereksinimleri neler? İşte tüm detaylar...

Forza Horizon 5 istatistikleri altüst etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5’in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 08.11.2021

Microsoft'un 11 Kasım'da oyunseverlerin beğenisine sunacağı Forza Horizon 5, daha şimdiden rakamları altüst etti.

Forza Horizon 5 istatistikleri altüst etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5’in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Oyun kısa süre içerisinde birçok siteden 10 tam puan almayı başarırken, 2021'in en yüksek not ortalamasına sahip yapımı olmayı da başardı. 76 sitenin incelemesine giren Forza Horizon 5, 91/100'lük puan ortalamasına sahip oldu.

Forza Horizon 5 istatistikleri altüst etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5’in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Hall of Fame'in paylaştığı verilere göre; Forza Horizon 5'in 800 bin oyuncunun satın aldığı bilgisi geçildi.

Forza Horizon 5 istatistikleri altüst etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5’in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

FORZA HORIZON 5'İN FİYATI NE KADAR? FORZA HORIZON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition şeklinde 3 farklı paketle oyunseverlerin beğenisine sunulacak Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de yayına çıkacak.

Oyunun Steam üzerindeki fiyatlandırmaları ise şu şekilde olacak:

Forza Horizon 5: Standart Edition - 299 TL
Forza Horizon 5: Deluxe Edition - 399 TL
Forza Horizon 5: Premium Edition - 499 TL

Forza Horizon 5 istatistikleri altüst etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5’in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

FORZA HORİZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
RAM: 8GB
Ekran Kartı: AMD RX 470 / Nvidia GTX 970
VRAM: 4GB
Sabit Disk: 110 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
RAM: 16GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 590 / Nvidia GTX 1070
VRAM: 8GB
Sabit Disk: 110 GB

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