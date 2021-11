GTA Trilogy'nin oynanış videosu sızdırıldı! | İşte GTA Trilogy'nin Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan GTA, son olarak The Trilogy The Definitive Edition'ı yayınlayacağını resmen açıklamıştı.

Oyun 11 Kasım 2021'de resmen yayınlanırken, ilk oynanış videosu da resmen sızdırıldı. Oyun, Türkiye'de tüm platformlarda 529 TL'ye kullanıcılara sunuldu.

GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280

Depolama: 45 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570

Depolama: 45 GB

