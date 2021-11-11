GTA Trilogy'nin oynanış videosu sızdırıldı! | İşte GTA Trilogy'nin Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri
Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunu GTA'nın yeni serisi The Trilogy The Definitive Edition'ın resmen yayınlanmasıyla birlikte oyunun ilk oynanış videosu da sızdırdıldı. Peki; GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı ne kadar? GTA: The Trilogy The Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri neler? İşte GTA Trilogy'e dair tüm bilgiler...
Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan GTA, son olarak The Trilogy The Definitive Edition'ı yayınlayacağını resmen açıklamıştı.
Oyun 11 Kasım 2021'de resmen yayınlanırken, ilk oynanış videosu da resmen sızdırıldı. Oyun, Türkiye'de tüm platformlarda 529 TL'ye kullanıcılara sunuldu.
GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
Depolama: 45 GB
Tavsiye Edilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
Depolama: 45 GB
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