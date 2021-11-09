Assassin's Creed Chronicles Trilogy ücretsiz oldu! Nasıl alınır?
Ubisoft'un en çok sevilen ve oynanan oyun serileri arasında yer alan Assassin's Creed'in, 3 farklı platform oyununun tek bir platformda toplandığı Assassin's Creed Chronicles Trilogy ücretsiz oldu. Peki; Assassin's Creed Chronicles Trilogy nasıl ücretsiz alınır? İşte detaylar...
Oyunseverlerin en çok tercih ettiği seriler arasında yer alan Assassin's Creed'in yayıncısı Ubisoft'tan oyunseverlere güzel haber geldi.
Üç Assassin's Creed oyununun yer aldığı 109 TL'lik Assassin's Creed Chronicles Trilogy, ücretsiz hale geldi.
ASSASSIN'S CREED CHRONICLES TRILOGY NASIL ALINIR?
İndirimin 12 Kasım'a kadar süreceği bildirilirken, Assassin's Creed Chronicles Trilogy'i ücretsiz bir şekilde Ubisoft'un kendi sitesinden erişebilirsiniz.
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit)
İşlemci: Intel Core Duo E8200 / AMD Athlon II X2 240 – 2.8 GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTS450 ya da AMD Radeon HD5770
Ekran kartı belleği: 1 GB VRAM ile Shader Model 5.0
DirectX sürümü: Versiyon 10
Depolama alanı: 4 GB kullanılabilir alan
Ses kartı: DirectX uyumlu
Önerilen:
İşletim sistemi: Windows 10 (32/64 bit)
İşlemci: Intel Core i3 2105 ya da AMD Phenom II X4 955 – 3.2 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 ya da AMD Radeon HD5870
Ekran kartı belleği: 2 GB VRAM ile Shader Model 5.0
DirectX sürümü: Versiyon 10
Depolama alanı: 4 GB kullanılabilir alan
Ses kartı: DirectX uyumlu
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