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Elden Ring'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Elden Ring’in Türkiye fiyatı açıklandı!
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

FromSoftware'nin merakla beklenen yeni oyunu Elden Ring'in fiyatı açıklandı. Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin ve Hidetaka Miyazaki'nin hikayesinde katkıda bulunduğu Elden Ring'in fiyatı duyurulurken, PlayStation sahiplerine kötü haber geldi. İşte detaylar...

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen FromSoftware'in oyunu Elden Ring'in Türkiye fiyatı açıklandı.

Dark Souls'a benzer bir oynanış sistemine sahip olan Elden Ring'in hikayesine Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin ve Bloodborne, Dark Souls gibi oyunların senaristi Hidetaka Miyazaki katkıda bulundu.

Elden Ring'in 21 Ocak 2022'de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkış yapacağı bilinirken, oyunun ücreti de belli oldu.

İŞTE ELDEN RING'İN TÜRKİYE FİYATI

Elden Ring Steam - 299 TL
Elden Ring Deluxe Edition Steam - 399 TL
Elden Ring Xbox - 299 TL
Elden Ring Deluxe Edition Xbox - 399 TL
Elden Ring PlayStation - 599 TL
Elden Ring Deluxe Edition PlayStation - 789 TL

Elden Ring'in oynanış videosu sızdırıldı! haberin devamı

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