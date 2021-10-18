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Elden Ring'in oynanış videosu sızdırıldı!

Elden Ring’in oynanış videosu sızdırıldı!
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin ve Hidetaka Miyazaki'nin hikayesinde katkıda bulunduğu, FromSoftware'in merakla beklenen yeni oyunu Elden Ring için oynanış videosu sızdırıldı.

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen FromSoftware'in oyunu Elden Ring'in oynanış videosu sızdırıldı.

Twitter üzerinden bir oynanış videosu paylaşılırken, oyunun Elden Ring olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan video, oyunun içeriği hakkında kısa bir bilgi bizlere sunuyor.

Dark Souls'a benzer bir oynanış sistemine sahip olan Elden Ring'in hikayesine Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin ve Bloodborne, Dark Souls gibi oyunların senaristi Hidetaka Miyazaki katkıda bulundu.

Elden Ring 21 Ocak 2022'de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

İşte sosyal medyaya sızdırılan o video:

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