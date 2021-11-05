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Steam'de Red Dead Redemption 2 ve Civilization 6 indirime girdi!

Red Dead Redemption 2 ve Civilization 6 indirime girdi!
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Steam'de her hafta düzenlenen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan Red Dead Redemption 2 ve Civilization 6 ile birlikte 8 oyun daha indirime girdi. İşte fiyat listesi...

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun platformu arasında bulunan Steam, her hafta farklı indirimlere gidiyor.

Hafta sonu indirimleri, oyun yayıncıların indirimleri gibi çeşitli oyunlara fırsatlar gelirken, Red Dead Redemption 2 ve Civilization 6'ya da indirim geldi.

İşte o oyunların fiyat listesi ve indirimlerin geçerlilik süresi:

Hunt: Showdown - Gold Edition - 90,28 TL

Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL (8 Kasım)

FOR HONOR - 27,19 TL (8 Kasım)

Wreckfest - 50,40 TL (8 Kasım)

Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm - 49,75 TL (8 Kasım)

Solasta: Crown of the Magister - 34,50 TL (11 Kasım)

Sid Meier's Civilization VI - 32,85 TL (16 Kasım)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - 5,90 TL (16 Kasım)

Red Dead Online - 79,50 TL (18 Kasım)

Red Dead Redemption 2 - 200,33 TL (18 Kasım)

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