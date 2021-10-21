God of War'a büyük ilgi! Steam'de en çok satanlar listesine girdi

Geçtiğimiz günlerde PlayStation'ın en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan God of War'ın PC sürümünün ön satışa çıktığı duyurulmuştu. God of War, kısa süre içerisinde en çok talep edilen oyunlar arasındaki yerini aldı. İşte detaylar...

PlayStation'ın en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan God of War, uzun süre sonra bilgisayarlara geleceği açıklanmış ve ön satışa sunulmuştu.

14 Ocak 2022'de Steam'de çıkacak God of War, şimdiden en çok talep edilen oyunlar arasında yer aldı. Oyunun Steam fiyatı 329 TL olarak belirlenirken, yaklaşık 80 GB boş alanın gerektiği belirtilmişti.

God of War sevenlerin ilgi duyduğu bir konu ise oyunun Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazının yer alacağı bilgisi oldu.

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