God of War'a büyük ilgi! Steam'de en çok satanlar listesine girdi

Oyunseverler için müjde gibi bir haber geldi. Uzun zamandır beklenen God of War bilgisayarlara geliyor. Oyunun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Peki God of War ne zaman çıkacak? God of War'ın Türkiye fiyatı ne kadar? İşte tüm bilgiler...