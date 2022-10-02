GELİNİN ANNESİ AĞIRLIĞINI KOYDU

Bunun nedenini de Daily Mail'e konuşan bir kaynak şöyle açıkladı: " Peltz ailesi, geleneksel bir aile. Onlar kendilerine ait, plajı ve iskelesi olan gösterişli malikanelerinde tek bir düğün yapmak istedi." Aynı kaynağa göre bu konuda ağırlığını koyan kişi de gelin Nicola'nın, eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz oldu. Anne Peltz, bu konuda kontrolü tamamen eline aldı ve bir dizi karara vardı. Bunlar arasında kızı ve damadı için ikinci bir düğün yapmak yoktu. Onun kararına göre Nicola ile Brooklyn sadece bir tek düğünle evlenecekti. Zaten sonuç olarak da olaylar bu şekilde gelişti.

Victoria Beckham'ın, gelini ile ilgili farklı düşünceleri var bu iddialara göre. Beckham ailesine yakın bir kaynak Heat dergisine, Victoria'nın geliniyle ilgili görüşünü de şöyle anlattı: "Victoria, Nicola'nın bir zamanlar tanıdığı o tatlı kız olmadığını düşünüyor." Yine bu kaynağa göre Victoria'nın, gelini Nicola ile ilgili düşünceleri bununla da sınırlı değil. Victoria'ya göre Nicola, Brooklyn ile tanışmadan önce bugünkü kadar şöhretli değildi. Tabii ki zengin bir ailenin kızıydı ve küçük filmlerde rol alan bir oyuncuydu. Ama Brooklyn Beckham ile evlendikten sonra şöhreti de aniden yükseldi.