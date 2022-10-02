ARTIK BABA BECKHAM DA İŞİN İÇİNDE
Fakat Brooklyn'in "çiçeği burnunda" karısı Nicola ile Victoria Beckham arasında düğün öncesi başlayıp hala devam eden gerilim bambaşka bir boyuta geldi: Sonunda işin içine David Beckham da karıştı.
Gelini David Beckham'ı kızdırdı! Bardağı taşıran son damla...
Eski futbolcu David Beckham'i en büyük oğulları Brooklyn'in eşi Nicola Anne Peltz kızdırdı. Brooklyn'in "çiçeği burnunda" karısı Nicola ile Victoria Beckham arasında düğün öncesi başlayıp hala devam eden gerilim bambaşka bir boyuta geldi. İşte detaylar...
ARTIK BABA BECKHAM DA İŞİN İÇİNDE
GELİNİNİN RÖPORTAJI DAVID BECKHAM'I KIZDIRDI
Bugüne kadar karısı Victoria ile oğlu Brooklyn ve gelini Nicola arasında sürüp giden kavgaya hiç karışmayan David Beckham sonunda bu "kan davası" hakkında en büyük oğlu Brooklyn ile yüzleşti. İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu.
GELİNLİK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞMUŞTU
Covid 19 pandemisi nedeniyle iki yıl erteledikleri düğünü, sonunda geçtiğimiz nisan ayında yapan Beckham ve Peltz aileleri o günden bu yana aralarında bir türlü sıcak bir ilişti oluşturamadı. Hep konuşulan konu da gelin Nicola'nın düğünde, müzik dünyasından moda dünyasına adım atan kayınvalidesinin imzasını taşıyan bir gelinlik giymemesiydi. Nicola Anne Peltz Beckham'ın Grazia'ya verdiği röportaja kadar herkes bunun gelinin tercihi olduğunu düşünüyordu.