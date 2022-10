PLAN BAŞKAYDI

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.