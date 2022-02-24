İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Boris Johnson, 100'den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortalığa yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Rus devlet ve özel şirketlerinin İngiltere'de para toplaması, menkul kıymetleriyle işlem yapması ve borç vermesi yasaklandı.
İngiltere'de gündem Roman Abramovich! "Chelsea'ye el koyun"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları sürüyor. Daha önce başta UEFA olmak üzere birçok kuruluş, Rusya'ya karşı tavrını ortaya koymuştu. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. İngiliz sporunda gündem ise Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich. İşte Ada'da yaşananlar...
Bu gelişmeler üzerine Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in durumunun ne olacağı merak konusu oldu. İngiliz Avam Kamarası'nda Roman Abramovich'in tüm mal varlığına ve dolayısıyla kulübü Chelsea'ye el konulması talep edilmişti.
AVAM KAMARASI: "CHELSEA'YE EL KOYUN!"
İngiliz Avam Kamarası'nda Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yaptırım uygulanması, kulübe el konulması teklif edildi. İngiltere İşçi Partisi milletvekili ve eski bakan Chris Bryant, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2019 yılında Bay Abramovich ile ilgili bir belge elime geçti. Yasadışı finans ve kötü niyetli faaliyetlerini hedeflemeyi amaçlayan Rusya'nın stratejisinin bir parçası olarak Abramovich de işbirliği yapmış. Bunun bir örneği, Bay Abramovich'in mahkeme işlemlerinde siyasi nüfuz için rüşvet ödediğini kabul etmesidir." dedi.