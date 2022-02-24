Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler sürüyor. Daha önce birçok kulüpten Rusya'ya tepkiler yağarken bu kez de 3 ülke flaş bir karar aldı. Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da oynanacak olan Dünya Kupası Play-off maçlarına çıkmayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler sürüyor. Daha önce birçok kulüpten Rusya'ya tepkiler yağarken bu kez de 3 ülke flaş bir karar aldı. Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da oynanacak olan Dünya Kupası Play-off maçlarına çıkmayacaklarını açıkladı.

Üç kulüpten yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya topraklarında maç yapmak istemiyoruz! FIFA ve UEFA derhal harekete geçmeli ve çözümünü sunmalı"

BAŞVURU YAPILDI

Rusya'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Polonya ve muhtemel rakipleri İsveç ve Çekya FIFA'ya başvuruda da bulundu.