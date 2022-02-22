Premiere League'de (İngiliz Futbol Ligi) rakiplerinin arasından sıyrılarak birinciliğe erişen Manchester City bir ilke imza attı. Başarılı İngiliz kulübü metaverse evrenindeki futbol stadyumu inşası ile sanal gerçeklik dünyasının ilk futbol stadyumunu kuruyor.
Premier Lig devi Manchester City'den metaverse evreninde bir ilk! Etihad Stadyumu...
İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City, yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri ile beraber metaverse evrenine giren City, bir ilke de imza attı. İngiliz devi sanal gerçeklik dünyasının ilk futbol stadyumunu kurmayı hedefliyor. İşte detaylar...
3 YILLIK BİR ANLAŞMAYA İMZA ATTILAR
Manchester City yetkilileri metaverse evreninin ilk futbol stadyumunu kurmak için Sony ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Projenin ilk aşamalarında Sony'nin sanal gerçeklik uzmanları Etihad Stadyumu'nun dijital bir haritasını çıkarmak ve sanal gerçeklik sürümünü oluşturmak için stadyumu ziyaret etti.
BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
İngiliz kulüp kurduğu stadyumu Manchester City'nin metaverse evrenindeki merkezi haline getirmek için Sony'nin bünyesinde bulunan Hawk-Eye ile birlikte çalışıyor. Hawk-Eye ile görüntü analizi ve iskelet izleme teknolojisi üzerinde çalışan Manchester City, sanal Eithad Stadyumu ile birlikte stadyumun sınırsız kapasiteye sahip olacağı ve Manchester'ı belki de hiç ziyaret edemeyecek taraftarların nerede olurlarsa olsunlar maçları canlı bir şekilde izleyebileceğini düşünüyor.