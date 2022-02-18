SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI



Salzburg'un son dönemde hem saha içindeki performansı hem de kulüp yönetimindeki başarısı, 3 büyüklere tek kelimeyle ders olacak cinsten. Takvim'in haberine göre; Avusturya ekibi, kaybettiği yıldızlara ve teknik direktörlere rağmen başarının nasıl sürdürülebilir olacağını herkese gösteriyor. Galatasaray son 3 sezonda 13.26 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken 40.25 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yaptı.



