Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek olan ve serbest oyuncu konumuna geçecek olan Mbappe'nin ismi çok uzun bir süredir İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılırken, iki tarafın çoktan anlaşmaya vardığı ve transferin resmi olarak açıklanması için sezon sonunun beklendiği iddia ediliyordu.



