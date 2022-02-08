Monaco ile Amiens, Fransa Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. 2. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip yarı finale yükseldi.
Monaco'ya turu getiren golleri 5. dakikada Tchouameni ve 54. dakikada Volland kaydetti.
Monaco Amiens 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fransa Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Monaco sahasında Amiens'i konuk etti. Maçı 2-0 kazanan ev sahibi ekip yarı finale adını yazdırdı. Monaco'ya turu getiren golleri Tchouameni ve Volland kaydetti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 01:50
Monaco ile Amiens, Fransa Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. 2. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip yarı finale yükseldi.