West Ham United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Watford'u konuk edecek. Mücaele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 15:29