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İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Burnley ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BURNLEY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Burnley - Manchester United maçı 8 Şubat Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.