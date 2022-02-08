Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 15:55