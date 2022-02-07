Tondela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tondela - Benfica maçı CANLI İZLE

Portekiz Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 21. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Tondela ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta mücadelesinde Tondela sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TONDELA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Tondela Benfica maçının başlama düdüğü 22.00'da çalacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.