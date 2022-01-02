Enes Ünal gollerine devam ediyor! Getafe 1-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da Getafe sahasında Real Madrid'i milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Enes açıklamalarda bulundu. Ünal, "Sahada mücadele ettik, savaştık, adeta ölümüne oynadık. Militao'nun hatası... Bazen forvet bu anları hisseder ve hataları affetmez. Ben de bunu hissettim, golümü attım." ifadelerini kullandı.