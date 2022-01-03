03 Ocak 2022, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devi Barcelona Juventus'un yıldızı Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor!

Juventus’un golcüsü Barcelona yolunda!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Son dönemde başarısız bir grafik çizen Barcelona, çareyi transferde buldu. Özellikle hücum hattını zenginleştirmek isteyen Katalan devi, Juventus'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata'yı kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna katmasının ardından flaş bir isim olarak Alvaro Morata'nın transferinde de sona ulaştı. Barcelona'nın kısa süre içerisinde Morata transferini resmen açıklaması bekleniyor.

AS'ın haberine göre Barcelona'nın Morata'nın transferi için yaptığı görüşmeler %95 oranında tamamlandı. Ufak prosedürlerin halledilmesi sonrası Morata'nın Barcelona'ya imza atacağı aktarılmakta...

Barcelona, Morata'nın kiralık oynadığı Juventus ile önümüzdeki 6 ay için anlaşmaya varırken bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile de satın alma opsiyonu içeren bir kiralama adına anlaşma sağladı. Morata'nın 18 aylık bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona kadrosuna katılması bekleniyor.

Xavi'nin profil olarak çok beğendiği ifade edilen İspanyol golcünün, 12 Ocak'taki Süper Kupa'da eski takımı Real Madrid'e karşı sahada olacağı belirtiliyor.

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