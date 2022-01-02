02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'de Lionel Messi corona virüsüne yakalandı!

PSG duyurdu! Messi’den kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 Giriş Tarihi: 02.01.2022

Sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi'nin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımdaki diğer oyuncular Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala da Covid-19'a yakalandı.

Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan corona virüsü testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.

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