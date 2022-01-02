02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal Real Madrid maçı sonrası konuştu: Ölümüne oynadık

Enes’ten galibiyet sözleri: Ölümüne oynadık
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

İspanya La Liga'da Getafe sahasında Real Madrid'i milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Enes açıklamalarda bulundu. Ünal, "Sahada mücadele ettik, savaştık, adeta ölümüne oynadık. Militao'nun hatası... Bazen forvet bu anları hisseder ve hataları affetmez. Ben de bunu hissettim, golümü attım." ifadelerini kullandı.

Enes Ünal, Real Madrid'i 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Milli futbolcu, golü atmadan önce Militao'nun hata yapacağını hissettiğini söyledi.

Enes Ünal yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele ettik, savaştık, adeta ölümüne oynadık. Militao'nun hatası... Bazen forvet bu anları hisseder ve hataları affetmez. Ben de bunu hissettim, golümü attım." ifadelerini kullandı.
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