01 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Chelsea maçı öncesinde Liverpool'da Jürgen Klopp şoku! Covid-19 testi pozitif çıktı

Chelsea maçı öncesi kötü haber! Jürgen Klopp...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Daha önce takımda Covid-19 vakaları çıktığı açıklanmıştı. Kırmızılara bir kötü haber de başarılı menajer Jürgen Klopp'tan geldi. İşte detaylar...

Liverpool'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hafif semptomları bulunan Klopp, takımının yarın (2 Ocak Pazar) oynayacağı deplasmandaki kritik Chelsea maçında takımının başında yer alamayacak. Liverpool'da üç teknik personelin Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Chelsea maçı öncesi Liverpool'a kötü haber! haberin devamı

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