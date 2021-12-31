31 Aralık 2021, Cuma
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MBAPPE VE HAALAND
ESPN'de yer alan haberlere göre; Madrid'in Barcelona'nın yaşadığı finansal zorlukları değerlendirmek istediği ve Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile 2022 yaz döneminde sözleşme imzalamak için hazır olduğu belirtildi.
4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR
Madrid ekibinin, gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek yüksek maaşlı futbolcular Gareth Bale, Isco, Luka Modric ve Marcelo ile yollarını ayırarak, Mbappe ve Haaland için maaş boşluğu açmak istediği vurgulandı.
MBAPPE BEDELSİZ, HAALAND...
Medyada yer alan haberde, İspanyol temsilcisinin, PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacağı, Haaland için ise PSG, Manchester United, Manchester City gibi takımlarla transfer yarışına gireceği ancak bu transferi bitirmesinin mümkün olduğu aktarıldı.
Real Madrid Mbappe ve Haaland transferini bitiriyor!
Real Madrid 2022 yaz transfer döneminde listesine iki yıldızı aldı. Madrid ekibinin gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek yüksek maaşlı futbolcular Gareth Bale, Isco, Luka Modric ve Marcelo ile yollarını ayırarak, Mbappe ve Haaland için maaş boşluğu açmak istediği vurgulandı.
Real Madrid, yaz transfer döneminde iki yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
MBAPPE VE HAALAND
ESPN'de yer alan haberlere göre; Madrid'in Barcelona'nın yaşadığı finansal zorlukları değerlendirmek istediği ve Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile 2022 yaz döneminde sözleşme imzalamak için hazır olduğu belirtildi.
4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR
Madrid ekibinin, gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek yüksek maaşlı futbolcular Gareth Bale, Isco, Luka Modric ve Marcelo ile yollarını ayırarak, Mbappe ve Haaland için maaş boşluğu açmak istediği vurgulandı.
MBAPPE BEDELSİZ, HAALAND...
Medyada yer alan haberde, İspanyol temsilcisinin, PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacağı, Haaland için ise PSG, Manchester United, Manchester City gibi takımlarla transfer yarışına gireceği ancak bu transferi bitirmesinin mümkün olduğu aktarıldı.
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