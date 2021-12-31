31 Aralık 2021, Cuma
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İtalya Serie A takımlarından Fiorentina transfere hızlı bir giriş yaptı. Fiorentina, Lille'den Jonathan Ikone'yi kadrosuna kattı.
Fiorentina Lille'den Jonathan Ikone'u kadrosuna kattı!
İtalya Ligi takımlarından Fiorentina, Lille'den Jonathan Ikone'u kadrosuna kattı. Fransız ekibi, bu transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina transfere hızlı bir giriş yaptı. Fiorentina, Lille'den Jonathan Ikone'yi kadrosuna kattı.
İtalyan ekibinin bu transfer için Lille'ye 14 milyon Euro bonsevis, bir milyon Euro bonus ve sonrası satıştan yüzde 15 pay vereceği kaydedildi.
Fransız ekibi de transferi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
✍️ Le LOSC confirme l'accord total avec l'@acffiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné, où l'international français signera dès l'ouverture du mercato italien.— LOSC (@losclive) December 31, 2021
Lire le communiqué ⤵️
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