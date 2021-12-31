Chelsea maçı öncesi Liverpool'a kötü haber! Jürgen Klopp açıkladı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızıların menajeri Jürgen Klopp, takımda yeni covid vakalarının olduğunu belirtti. İşte detaylar...
2 Ocak tarihinde Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Chelsea maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp, takımda yeni covid vakalarının olduğunu belirterek, "Takımda üç yeni Covid vakamız var ve personelde de birkaç tane daha var, bu yüzden durum şu anda o kadar iyi değil. İsimleri açıklayamıyorum çünkü hala tüm işlemleri ve PCR testlerini yapmamız gerekiyor. Ama yarından sonraki gün kimlerin etkilendiği ve enfekte olduğunu göreceksiniz" sözlerini dile getirdi.
Premier Lig'de bir maç eksiği bulunan Liverpool, 41 puanla 3. sırada yer alıyor.
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