02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 2-3 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

5 gollü maçta kazanan West Ham!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Crystal Palace ile West Ham United kozlarını paylaştı. 5 golün atıldığı maçı West Ham United 3-2 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Crystal Palace ile West Ham United karşı karşıya geldi. West Ham mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Edouard ve Olise kaydederken, West Ham'a galibiyeti getiren goller Antonio ve Lanzini'den (2) geldi.

Bu sonuçla beraber West Ham puanını 34'e yükseltti. Crystal Palace ise 23 puanda kaldı.

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