01 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan Kessie hamlesi!

Klopp’un gözü o isimde! Transfer...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Liverpool'da gözler orta saha takviyesine çevrildi. İngiliz ekibini, Milan forması giyen Franck Kessie için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Liverpool'un Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie için girişimlere başladığı öne sürüldü.

İtalyan basınına göre, İngiliz kulübünün, sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Fildişi Sahili oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde daha önce Tottenham, Manchester United ve PSG'nin de 25 yaşındaki Kessie için girişimlerde bulunduğu ve temasların sürdüğü ifade edildi.

Franck Kessie, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 21 maçta, 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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