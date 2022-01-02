Brentford Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Brentford Aston Villa CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, Aston Villa da yeni bir çıkış peşinde... Peki; Brentford Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Brentford-Aston Villa muhtemel ilk 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında 14. sıradaki Brentford sahasında 12. sırada bulunan Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılıp orta sıralara yükselmek istiyor. Peki; Brentford Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

💥BRENTFORD ASTON VILLA MUHTEMEL İLK 11'LER

Brentford: Fernandez; Pinnock, Jansson, Bech Sorensen; Roerslev, Baptiste, Norgaard, Onyeka, Canos; Toney, Mbeumo.

Aston Villa: Martinez; Targett, Hause, Konsa, Cash; Sanson, Lyuzm McGinn; Watkins, Ings, Buendia.

📺BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Brentford ile Aston Villa arasında oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetecek.

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