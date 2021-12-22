22 Aralık 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da yaptıklarıyla alkış topluyor. 36 yaşındaki Portekizli süper yıldız, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara el uzatmasıyla biliniyordu. Ronaldo, bu kez de İspanya'da yaşanan volkanik patlamanın ardından yapılan yardım çağrılarına kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 500 milyon dolarlık serveti ile ön plana çıkıyor. Yaptığı yardımlarla da adından sıkça bahsettiren Ronaldo, İspanya'nın La Palma Adası'nda yaşanan volkanik patlamada mağdur olan halk için kollarını sıvadı.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasında 19 Eylül'de meydana gelen volkanik patlamanın ardından yardım çağrıları yapılmaya başladı. Birçok yardım kampanyalarında adı geçen Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Ronaldo, mağdurlar için kollarını sıvadı.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

Yardım için kurulan fona katkı sağlamak isteyen yıldız futbolcu, imzalı Portekiz Milli Takım formasını bağışladı. Cristiano Ronaldo, yaşanan doğal afetin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 7 bin kişiye bağışlanması amacıyla 7 numaralı formasını açık artırmada satılmasını istedi.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

Eylül ayında başlayan ve aralık ayına kadar devam eden volkanik hareketlenme sonrası 2 bin 910 ev kullanılamaz hale gelirken lavlar adanın büyük bir kısmını yaktı.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

Bağışlanan imzalı forma, Madrid'de yapılacak açık artırmada satılacak ve teklif 3 Ocak'a kadar sürecek.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

Ünlü futbolcu, 2012 yılında Altın Ayakkabı ödülü açık artırmada satışa çıkardı ve gelirini Filistin'e bağışladı. Öte yandan 2014'de Ramazan ayında Filistin'e 2 milyon dolarlık yardımda bulundu. 2013 yılında UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer aldı. 100 bin euro'luk ödüle layık görülen Ronaldo, ödülünü Kızıl Haç'a bağışladı.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

2014 yılında Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve karşılığında 500 bin euro prim kazandı. Ardından elde ettiği parayı da elçisi olduğu yardım kuruluşlarına bağışladı. Annesinin 2007'de meme kanserini yenmesiyle Portekiz'deki meme sağlığı merkezine 150 bin euro'luk bağış yaptı.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

2015'te Nepal'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve zarar gören vatandaşlar için 6 milyon euro bağışladı. 2014'te Erik Ortiz Cruz adlı 10 aylık bir çocuğun annesi yıldız futbolcudan formasını istedi. Ronaldo'nun diyaloga girdiği ailenin hayat hikayesini öğrendi ve Ortiz'in hasta olduğunu öğrendi.

SPOR HABERLERİ - Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’dan alkışlanacak hareket!

10 yaşındaki çocuğun beyin ameliyatı için gerekli olan 70 euro'yu ödedi ve sonrasındaki tedavi masraflarını da üstlendi. Üçü taşıyıcı anneden, biri sevgilisi Georgina Rodriguez'den olmak üzere dört çocuğu bulunan Ronaldo, sevgilisiyle birlikte beşinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

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