06 Aralık 2021, Pazartesi
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Igor Tudor İtalya'da gündem oldu! Hellas Verona'dan Venezia karşısında müthiş geri dönüş
Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerine Hellas Verona'da devam eden Igor Tudor, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Tudor'un öğrencileri 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazandı.
İtalya Serie A'da dikkat çeken bir geri dönüşe imza atıldı. Ülkemizde bir dönem Karabükspor'la Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Hellas Verona, Venezia deplasmanında 3-0 geriye düşmesine rağmen sonrada bulduğu gollerle 4-3 galip gelmesini bildi.
Bu galibiyetin ardından Hellas Verona, 23 puanla 10. sıraya yerleşirken Venezia ise 15 puanla 16. sırada kaldı.
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