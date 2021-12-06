06 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Igor Tudor İtalya'da gündem oldu! Hellas Verona'dan Venezia karşısında müthiş geri dönüş

Tudor İtalya’da gündem oldu! Verona’dan müthiş geri dönüş
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerine Hellas Verona'da devam eden Igor Tudor, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Tudor'un öğrencileri 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazandı.

İtalya Serie A'da dikkat çeken bir geri dönüşe imza atıldı. Ülkemizde bir dönem Karabükspor'la Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Hellas Verona, Venezia deplasmanında 3-0 geriye düşmesine rağmen sonrada bulduğu gollerle 4-3 galip gelmesini bildi.

Bu galibiyetin ardından Hellas Verona, 23 puanla 10. sıraya yerleşirken Venezia ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus Genoa’yı sahasında geçti! Juventus Genoa'yı sahasında geçti!
G.Saray’ın rakibi Lazio deplasmanda kazandı! G.Saray'ın rakibi Lazio deplasmanda kazandı!
Leicester’a Aston Villa çelmesi! Leicester'a Aston Villa çelmesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör