Granada 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'da 9. hafta erteleme maçında Atletico Madrid, deplasmanda Granada'ya Darwin Machis ve Jorge Molina Vidal'in golleriyle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İspanya La Liga'da 9. hafta erteleme maçında Granada ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Darwin Machis ve 61. dakikada Jorge Molina Vidal'in golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Atletico Madrid'in tek golü ise 2. dakikada Joao Felix'ten geldi.

Granada bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti. Atletico Madrid ise 29 puanda kaldı.

La Liga'nın 19. haftasında Granada, 2 Ocak Pazar günü TSİ 18.15'te Elche deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise aynı gün ve aynı saatte Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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