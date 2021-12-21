21 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Real Madrid eşleşti

Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşme!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde dev bir eşleşme gerçekleşti. Son şampiyon Barcelona ile ezeli rakibi Real Madrid, bu turda kozlarını paylaşacak.

UEFA'nın bu sezon ilk kez grup formatıyla oynattığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından çeyrek final kuraları çekildi.

4'erli 4 grupta 16 takımın yer aldığı ve doğrudan çeyreki finale geçilen Devler Ligi'nde geçen yılın şampiyonu Barcelona ezeli rakibi Real Madrid ile eşleşirken son finalist Chelsea turnuvaya gruplarda veda etti.

22/23 Mart ve 30/31 Martta yapılacak maçlarda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde ortaya çıktı.

Bayern Münih-PSG

Juventus-Lyon

Arsenal-Wolfsburg

Real Madrid-Barcelona

FİNAL TORINO'DA

Bu eşleşmelerin ardından ilk iki eşleşmenin galipleri ile ikinci iki eşleşmenin galipleri 23 ve 30 Nisan tarihlerinde yarı finalde karşılaşacak. Mayıs ayında Torino'da oynanacak finalin ise tarihi henüz belli değil.

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