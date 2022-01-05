Linares 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kral Kupası'nda Barcelona sürprize izin vermedi!

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Barcelona deplasmanda Linares Deportivo'ya konuk oldu. Mücadeleyi Katalan devi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve son 16'ya yükseldi.

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Linares Deportivo sahasında Barcelona'yla karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barcelona'nın golleri 63. dakikada Dembele ve 69'da Jutgla'dan geldi. Linares'in tek golü ise 19. dakikada Hugo Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona adını son 16'ya yazdıran taraf oldu. Linares ise kupaya veda etti.

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