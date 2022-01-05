05 Ocak 2022, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Linares 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kral Kupası'nda Barcelona sürprize izin vermedi!

Barcelona sürprize izin vermedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Barcelona deplasmanda Linares Deportivo'ya konuk oldu. Mücadeleyi Katalan devi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve son 16'ya yükseldi.

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Linares Deportivo sahasında Barcelona'yla karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barcelona'nın golleri 63. dakikada Dembele ve 69'da Jutgla'dan geldi. Linares'in tek golü ise 19. dakikada Hugo Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona adını son 16'ya yazdıran taraf oldu. Linares ise kupaya veda etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal-Liverpool maçı ertelendi! Arsenal-Liverpool maçı ertelendi!
Liverpool’da covid şoku! Tesisler kapatıldı Liverpool'da covid şoku! Tesisler kapatıldı
Chelsea’deki kriz sona erdi! Tuchel ve Lukaku... Chelsea'deki kriz sona erdi! Tuchel ve Lukaku...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör