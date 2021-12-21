Lille’de forma giyen Burak Yılmaz’a büyük onur!

EMRE BELÖZOĞLU JÜRİDE

Guardian gazetesinin bu yıl 10.'sunu düzenlediği organizasyonda jüri eski futbolcular, teknik direktörler ve gazetecilerden oluştu. Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger ve Roque Junior isimlerin de yer aldığı listeye bu yıl Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da girdi. Emre Belözoğlu ile birlikte Javier Zanetti ve Franky Vercauteren de listede yer aldı.

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