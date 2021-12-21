Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'a büyük onur!
Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan milli oyuncu Burak Yılmaz, burada şampiyonluk sevinci yaşadı. The Guardian, deneyimli golcüyü yılın en iyi 100 futbolcusu arasında gösterdi. İşte detaylar...
İngiliz The Guardian gazetesi, geleneksel yılın futbolcusu listesini yayımlamaya başladı. İlk olarak 71'ten 100'e kadar olan bölüm yayımlandı. 85. sırada Burak Yılmaz yer aldı.
"ONUN LİDERLİĞİ SAYESİNDE..."
36 yaşındaki oyuncunun değerlendirmesinde, "Lille'in muhteşem şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, afresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" denildi.
Burak Yılmaz'ın sezonun 13 maçında oynamadığı hatırlatılırken, "Lyon'u Nisan ayında 2-0 geri düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020'de Türkiye'nin hayal kırıklığı yaratan performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu. 2021'in ikinci yarısına da daha az ısrarlı başladı ve Lille, orta sıralarda" ifadeleri kullanıldı.
EMRE BELÖZOĞLU JÜRİDE
Guardian gazetesinin bu yıl 10.'sunu düzenlediği organizasyonda jüri eski futbolcular, teknik direktörler ve gazetecilerden oluştu. Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger ve Roque Junior isimlerin de yer aldığı listeye bu yıl Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da girdi. Emre Belözoğlu ile birlikte Javier Zanetti ve Franky Vercauteren de listede yer aldı.
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