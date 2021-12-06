06 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Jose Mourinho sinirini basın mensubundan çıkardı!

Mourinho sinirini basın mensubundan çıkardı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Roma sahasında Inter'i ağırladı ve mücadeleden 3-0 yenik ayrıldı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Roma ağlarını kornerden attığı golle sarstı. Maç sonrası Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sinirini basın mensuplarından çıkardı. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Hakan Çalhanoğlu'nun da kornerden gol attığı ve 3-0 yenildikleri Inter maçından sonra sinirini basın mensuplarından çıkardı.

Maç sonunda yapılan basın toplantısına çıkan Mourinho, açıklamalarını yaptıktan sonra bir basın mensubunun sorusunu cevaplamayı reddetti. Bundan sonra gazeteciye yüklenen Portekizli teknik adam, "Sizin işiniz bizim işimizden çok daha kolay. Bu yüzden de biz sizden daha çok para kazanıyoruz." dedi.

Hakan kornerden attı Inter kazandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona’da Depay şoku! Barcelona'da Depay şoku!
Serie A takımının başkanı gözaltına alındı! Serie A takımının başkanı gözaltına alındı!
Juventus’un küme düşme tehlikesi! Juventus'un küme düşme tehlikesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör