06 Aralık 2021, Pazartesi
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Jose Mourinho sinirini basın mensubundan çıkardı!
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Roma sahasında Inter'i ağırladı ve mücadeleden 3-0 yenik ayrıldı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Roma ağlarını kornerden attığı golle sarstı. Maç sonrası Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sinirini basın mensuplarından çıkardı. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Hakan Çalhanoğlu'nun da kornerden gol attığı ve 3-0 yenildikleri Inter maçından sonra sinirini basın mensuplarından çıkardı.
Maç sonunda yapılan basın toplantısına çıkan Mourinho, açıklamalarını yaptıktan sonra bir basın mensubunun sorusunu cevaplamayı reddetti. Bundan sonra gazeteciye yüklenen Portekizli teknik adam, "Sizin işiniz bizim işimizden çok daha kolay. Bu yüzden de biz sizden daha çok para kazanıyoruz." dedi.
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