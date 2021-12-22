Bordeaux 2-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak attı Lille deplasmanda kazandı!
Fransa Ligue 1'de heyecan oynanan maçlarıyla devam etti. 19. hafta karşılaşmasında Lille deplasmanda kozlarını paylaştığı Bordeaux'yu 3-2 yendi. Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz, takımının 2. golünü kaydetti.
Fransa Ligi'nin 19. haftasında Lille, deplasmanda Bordeaux'yu konuk etti.
Matmut Atlantique'de oynanan maçı Lille 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Elis, Bordeaux'yu öne geçirirken Lille'in bu gole cevabı 33'de Andre ile oldu. 45. de Alberth Elis ikinci golüyle takımını bir kez daha öne geçirirken ilk yarı 2-1 Bordeaux üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda Lille, oyuna ortak olmak isterken 77'de kazanılan penaltı vuruşunu Burak Yılmaz gole çevirdi ve maça denge geldi. 84. dakikada Jonathan Davis'in golü ile Lille öne geçti ve mücadele 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti.
Öte yandan Zeki Çelik oyuna girmezken Yusuf Yazıcı ise maç kadrosuna dahil edilmedi. Bu karşılaşmada bu sezonki 6. golünü atan Burak Yılmaz ise 89 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Lille, 28 puana yükselerek bu sezonki 3. deplasman galibiyetini elde etti. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.
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