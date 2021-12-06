06 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Mineiro 50 yıl sonra şampiyon! Diego Costa, Hulk ve Mariano...

Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Brezilya temsilcisi dün kupasına kavuşurken; Beşiktaş'ın bir dönem istediği Diego Costa ve Hulk ilk sezonda kupa sevinci yaşadı. Ayrıca eski Galatasaraylı oyuncu Mariano da kupa sevinci yaşayan bir diğer isimdi. İşte detaylar...

Atletico Mineiro 50 yıl sonra şampiyon! Diego Costa, Hulk ve Mariano...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro, 50 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Ligin 32. haftasında geçtiğimiz günlerde Bahia'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Mineiro, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Atletico Mineiro 50 yıl sonra şampiyon! Diego Costa, Hulk ve Mariano...

MINEIRO'DA BÜYÜK COŞKU
Atletico Mineiro, bitime bir hafta rakibi Bragantino'yu 4-3'lük skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sahasında kupayı kaldıran Brezilya ekibinde büyük coşku vardı.

Atletico Mineiro 50 yıl sonra şampiyon! Diego Costa, Hulk ve Mariano...

HULK VE DIEGO COSTA İLK SEZONLARINDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Transfer döneminde Beşiktaş'ın görüştüğü fakat anlaşamadığı iki isim olan Hulk ve Diego Costa, Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Hulk, tüm kulvarlarda 64 maçta 33 gol ve 13 asist katkısı yaptı.

Atletico Mineiro 50 yıl sonra şampiyon! Diego Costa, Hulk ve Mariano...

İspanyol golcü Diego Costa ise Mineiro formasıyla 17 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol 1 asist katkısı yaptı.

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