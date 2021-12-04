Roma 0-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu kornerden attı Inter rahat kazandı
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Roma'yı 3-0 mağlup etti. Milano ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, kornerden fileleri havaldırırken; Edin Dzeko'nun attığı golde de asisti yapan oyuncu oldu.
Serie A'nın 16. haftasında Roma ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Konuk takım, rakibini 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada Edin Dzeko ve 39. dakikada Denzel Dumfries'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
HAKAN KORNERDEN ATTI
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kornerden attığı golle takımını öne geçirirken; Milano ekibinin Edin Dzeko ile attığı 2. golde asisti yapan isim oldu. Yıldız oyuncu, 83. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.
Inter bu sonuçla puanını 37'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Roma ise 25 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, 12 Aralık Pazar günü TSİ 22.45'te Cagliari'yi ağırlayacak. Roma ise 13 Aralık Pazartesi günü aynı saate Spezia'yı konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi