Roma 0-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu kornerden attı Inter rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Roma'yı 3-0 mağlup etti. Milano ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, kornerden fileleri havaldırırken; Edin Dzeko'nun attığı golde de asisti yapan oyuncu oldu.

Serie A'nın 16. haftasında Roma ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada Edin Dzeko ve 39. dakikada Denzel Dumfries'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

HAKAN KORNERDEN ATTI

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kornerden attığı golle takımını öne geçirirken; Milano ekibinin Edin Dzeko ile attığı 2. golde asisti yapan isim oldu. Yıldız oyuncu, 83. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

Inter bu sonuçla puanını 37'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Roma ise 25 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, 12 Aralık Pazar günü TSİ 22.45'te Cagliari'yi ağırlayacak. Roma ise 13 Aralık Pazartesi günü aynı saate Spezia'yı konuk edecek.

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