04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 3-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea 8 maç sonra kaybetti!

Chelsea 8 maç sonra kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United'a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan maç, 3-2 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi West Ham 3-2 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lanzini, 56'da Bowen ve 87. dakikada ise Masuaku kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 28'de Thiago Silva ve 44'te Mason Mount'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte West Ham United 3 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi. Chelsea ise 8 maç aradan sonra kaybetti ve 33 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında West Ham United deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Chelsea ise Leeds United'ı ağırlayacak.

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