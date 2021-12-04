04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 2-0 Salernitana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Milan ile Salernitana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Kessie ve Saelemaekers'in golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Milan ile Salernitana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Kessie ve 18. dakikada Saelemaekers'ten geldi.

Bu sonucun ardından Milan puanını 38'e yükseltirken, Salernitana ise ligin son sırasında 8 puanda kaldı.

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