Milan 2-0 Salernitana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Milan ile Salernitana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Kessie ve Saelemaekers'in golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Milan ile Salernitana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Kessie ve 18. dakikada Saelemaekers'ten geldi.

Bu sonucun ardından Milan puanını 38'e yükseltirken, Salernitana ise ligin son sırasında 8 puanda kaldı.

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