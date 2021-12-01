Everton 1-4 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Merseyside Derbisi'nde kazanan Liverpool!
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Everton sahasında Liverpool'u konuk etti. 5 gol çıkan Merseyside Derbisi'ni Liverpool 4-1'lik skorla kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Everton ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Henderson, 19 ve 64'te Mohamed Salah ve 79. dakikada Diogo Jota kaydetti. Everton'ın tek golü ise 38. dakikada Gray'den geldi.
CENK TOSUN 85'TE OYUNA GİRDİ
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Cenk Tosun, 85. dakikada Demarai Gray'in yerine oyuna girdi.
Merseyside Derbisi'nde alınan 3 puanla birlikte Liverpool puanını 31'e yükseltti. Everton ise 15 puanda kaldı. Ligin 15. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak. Everton ise Arsenal'i ağırlayacak.
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