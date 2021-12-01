03 Aralık 2021, Cuma

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Southampton 2-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Southampton ile Leicester yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Southampton ile Leicester City karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde Southampton sahasında Leicester City'i ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2'lik skorla bitti.

Southampton'ın gollerini 3. dakikada Bednarek ve 34'te Adams kaydetti. Leicester City'nin golleri ise 22'de Evans ve 49. dakikada Maddison'dan geldi.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Southampton 15 puana yükseldi. Leicester City ise 19 puana ulaştı. Ligin 15. haftasında Southampton sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Leicester ise Aston Villa'ya konuk olacak.

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