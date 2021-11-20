Barcelona'da Xavi ve Dembele krizi!
Barcelona'da Xavi dönemi başlarken İspanyol çalıştırıcının başı Ousmane Dembele ile dertte. Fransız yıldız Xavi yönetiminde planlanan antrenmanların ikisine geç kaldı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Xavi dönemi geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı. Gelir gelmez oyuncularına öz güven aşılayan genç teknik adamın başı Ousmane Dembele ile dertte. Takıma transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Fransız futbolcu Katalan basınında yer alan haberlere göre Xavi yönetimindeki idmanlardan ikisine geç kaldı.
İlkinde antrenman başladıktan 3 dakika sonra tesislere gelen genç yıldız, ikincisinde ise salı günü sabahki antrenmana hiç gelmedi. Takım arkadaşlarının telefonla aradığı Dembele, idmanın öğleden sonra gerçekleşeceğini sandığı için gelmediğini belirterek özür diledi. Xavi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ousmane Dembele'nin takım için önemli bir isim olduğunu söylemiş ve sistemi için ona güvendiğini dile getirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...