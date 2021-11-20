20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Xavi ve Dembele krizi!

Barcelona’da Xavi ve Dembele krizi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Barcelona'da Xavi dönemi başlarken İspanyol çalıştırıcının başı Ousmane Dembele ile dertte. Fransız yıldız Xavi yönetiminde planlanan antrenmanların ikisine geç kaldı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Xavi dönemi geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı. Gelir gelmez oyuncularına öz güven aşılayan genç teknik adamın başı Ousmane Dembele ile dertte. Takıma transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Fransız futbolcu Katalan basınında yer alan haberlere göre Xavi yönetimindeki idmanlardan ikisine geç kaldı.

İlkinde antrenman başladıktan 3 dakika sonra tesislere gelen genç yıldız, ikincisinde ise salı günü sabahki antrenmana hiç gelmedi. Takım arkadaşlarının telefonla aradığı Dembele, idmanın öğleden sonra gerçekleşeceğini sandığı için gelmediğini belirterek özür diledi. Xavi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ousmane Dembele'nin takım için önemli bir isim olduğunu söylemiş ve sistemi için ona güvendiğini dile getirmişti.

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