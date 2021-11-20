Eski futbolcu Terry Kennedy'ye 1 milyon sterlin piyango vurdu!

Bir dönem Sheffield United forması giyen Terry Kennedy, sakatlığı sebebiyle erken yaşta futbolu bıraktı. Kenedy yakın zamanda bir piyango bileti aldı ve tüm hayatı değişti.

Sheffield United oyuncusu Terry Kennedy, yaşadığı sakatlık sebebiyle 25 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Gelen haberle büyük şaşkınlık yaşadı.



TARAFTARI ÜZMÜŞTÜ

Oynadığı dönemde iyi performans sergileyen Kennedy'nin futbolu bırakması Sheffield United taraftarını çok üzmüştü.

PİYANGO'DAN 1 MİLYON STERLİN KAZANDI

Futbolu bıraktıktan sonra iş hayatına dönen Kennedy, piyango bileti aldı. Arkadaşlarıyla birlikte sonuçları bekleyen Kennedy piyangodan 1 milyon sterlin kazandığını öğrendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kennedy aldığı haberle gözyaşlarını tutamadı. Piyango yetkilisiyle telefonda konuşan 28 yaşındaki Kennedy, 1 milyon sterlin'in kendisine çıktığını duyunca mutluluktan ağlamaya başladı.

GÜNDEM OLDU

Kısa sürede İngiltere'de gündem olan bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

MAGUIRE İLE BİRLİKTE OYNUYORDU

Sheffield United'da 15 yıl geçiren Terry Kennedy Manchester United kaptanı Harry Maguire ile birlikte stoperde müthiş bir ikili olmuştu. İngiltere Milli Takımı için de geleceğin takımında gösterilen Terry dizinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayallerini gerçekleştiremedi.

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