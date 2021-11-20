20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton Wanderers - West Ham United maçı naklen A Spor'da!

Wolverhampton Wanderers - West Ham United maçı naklen A Spor’da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ruben Neves, Nelson Semedo, Adama Traore'li Wolverhampton Wanderers , ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan West Ham United'ı misafir ediyor. Wolverhampton Wanderers - West Ham United müsabakası, saat 18'de başlayacak ve A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak...

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Ruben Neves, Nelson Semedo, Adama Traore'li Wolverhampton Wanderers, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan West Ham United'ı konuk ediyor.

Wolverhampton Wanderers - West Ham United müsabakası, saat 18'de başlayacak ve A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

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