22 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı Dimitri Payet'e atılan şişe nedeniyle durduruldu!

Lyon-Marsilya maçı Payet’e atılan şişe nedeniyle durduruldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Fransa Ligi'nde Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarının konuk ekibin futbolcusu Dimitri Payet'e bir şişe atması nedeniyle durduruldu. Maçın devam edip etmeyeceği ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarının konuk ekibin futbolcusu Dimitri Payet'e bir şişe atması nedeniyle durduruldu.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlattı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabildi.

Bunun üzerine hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar verdi. Oyuncular, soyunma odasına gitti.

Maçın devam edip etmeyeceği ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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