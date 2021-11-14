14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Alexander Sörloth'tan Türkiye itirafı! "Bu gerçekten ağır oldu"

Sörloth’tan Türkiye itirafı! Bu gerçekten ağır oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın da mücadele ettiği G Grubu'nda yer alan Norveç, sahasında Letonya ile golsüz berabere kalarak ikinciliği Ay-Yıldızlılara kaptırdı. Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulunan Norveçli golcü Alexander Sörloth, "Maçtan sonra Türkiye'nin skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu." dedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç'te Alexander Sörloth, karşılaşma sonrasında konuştu.

Türkiye maçının skorunun kendilerine ağır geldiğini söyleyen golcü futbolcu, "Çok zor, gerçekten çok zor. Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu." ifadelerini kullandı.

Gol atamadığı için gerildiğini söyleyen Sörloth, "Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum. Benim için özel bir anlamı var. Bugün gerçekten gol atmak istemiştim ama atamadıkça daha da gerildim. Ancak bence takım harika bir iş çıkardı." dedi.

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