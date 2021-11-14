Alexander Sörloth'tan Türkiye itirafı! "Bu gerçekten ağır oldu"
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın da mücadele ettiği G Grubu'nda yer alan Norveç, sahasında Letonya ile golsüz berabere kalarak ikinciliği Ay-Yıldızlılara kaptırdı. Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulunan Norveçli golcü Alexander Sörloth, "Maçtan sonra Türkiye'nin skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu." dedi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç'te Alexander Sörloth, karşılaşma sonrasında konuştu.
Türkiye maçının skorunun kendilerine ağır geldiğini söyleyen golcü futbolcu, "Çok zor, gerçekten çok zor. Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu." ifadelerini kullandı.
Gol atamadığı için gerildiğini söyleyen Sörloth, "Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum. Benim için özel bir anlamı var. Bugün gerçekten gol atmak istemiştim ama atamadıkça daha da gerildim. Ancak bence takım harika bir iş çıkardı." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...