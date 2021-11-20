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DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton Wanderers - West Ham United maçı | CANLI

Wolverhampton Wanderers - West Ham United | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ruben Neves, Nelson Semedo'lu Wolverhampton Wanderers, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan West Ham United'ı misafir ediyor. Wolverhampton Wanderers - West Ham United müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Ruben Neves, Nelson Semedo'lu Wolverhampton Wanderers, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan West Ham United'ı konuk ediyor.

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WOLVERHAMPTON WANDERERS - WEST HAM UNİTED İLK 11'LER:

Wolverhampton: Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Neves, Moutinho, Nouri, Podence, Hwang, Jimenez

West Ham: Fabianski, Johnson, Zouma, Dawson, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Fornals, Benrahma, Antonio

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