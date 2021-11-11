Mauro Icardi'den flaş hamle! Mal varlıklarını Wanda Nara'ya devretti
Fransa Ligi takımlarından PSG'de boy gösteren Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. Eşi Wanda Nara'yı aldatmasının ardından ayrılan çift yeniden bir araya gelmişti. Büyük bir fedakarlıkta bulunan Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme haklarının da artık eşi Wanda Nara'da olacağı ifade edildi.
PSG'nin forveti Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme hakları da artık eşi Wanda'da. Mauro Icardi, aldattığı eşi Wanda Nara'ya tüm servetini feda etti. Yakalanıp affedilen Mauro, bir kez daha aldatınca ipler koptu. Ama yine kendini affettirmeyi başardı. Sonunda ise ağır fedakarlık yaptı.
HER ŞEYİ DEVRETTİ
TyC Sports'un haberine göre; Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti. Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya devretti.
SUAREZ'LE ALDATTI
Icardi, Wanda'yı 1992 doğumlu Arjantinli dizi oyuncusu China Suarez ile aldatmıştı. Affedildikten sonra yine aynı isimle Paris'te yakalandı.
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