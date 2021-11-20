Liverpool - Arsenal maçı canlı anlatım (Liverpool - Arsenal maçı canlı izle)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Liverpool - Arsenal maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor.

Dev maç öncesinde Liverpool 22 puanla dördüncü, Arsenal ise 20 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Chamberlain, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota.

ArsenaI: Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Tavares, Lokonga, Partey, Saka, Lacazatte, Smith Rowe, Aubameyang.

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